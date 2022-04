La Chine veut sa constellation de satellites de communication autour de la Lune

La Lune fait partie des objectifs spatiaux de la Chine et constitue un terrain d'entraînement et de déploiement des technologies qui permettront une colonisation et une expansion spatiale.

Après avoir mené plusieurs missions dont celle de l'exploration de la face cachée de notre satellite naturel, l'un de ses prochains projets concerne le déploiement d'une constellation de satellites qui assureront des moyens de communication mais aussi de positionnement en surface.

Et cela pourrait arriver assez vite puisqu'il est question de lancer la constellation dès 2023 ou 2024. Le réseau mis en place pourra alors assurer des échanges avec les missions Chang'e-6 de récupération d'échantillons lunaires et Chang'e-7 comprenant orbiteur, atterrisseur, rover et même drone volant pour explorer les cratères en quête d'une précieuse glace d'eau pour de futurs colons humains. Ces deux missions doivent être lancées vers 2024-2025.

Mission chinoise Chang'e-5

La Chine dispose déjà d'un satellite positionné au point de Lagrange L2 qui a permis d'assurer des communications avec le rover posé sur la face cachée de la Lune mais la nouvelle constellation permettra des échanges de données plus conséquents.

Ensuite, la mission Chang'e-8 passera par une installation ILRS (International Lunar Research Station) installée sur la Lune et qui tirera parti de l'impression 3D et de matériaux disponibles sur place. Il reste à voir si la coopération prévue avec la Russie résistera dans le contexte du conflit en Ukraine.

De leur côté, la NASA, l'ESA et des projets privés envisagent également des réseaux de satellites pour créer des canaux de communication et des moyens de navigation préparant une colonisation, notamment dans le cadre du projet Artemis.