Mac mini : Apple double le stockage SSD de base

En plus d'un nouvel iPad Pro et d'un nouveau modèle du MacBook Air, Apple vient de mettre à jour son Mac mini. Quasiment rien ne change par rapport au renouvellement du Mac mini fin 2018 dont la configuration était montée en gamme.

La dernière révision de l'ordinateur Mac de bureau compact vendu sans écran, ni clavier ou souris avait notamment introduit du stockage 100 % flash et c'est à ce niveau qu'il y a désormais une évolution. Les configurations standard offrent le double de capacité de stockage SSD.

La première configuration de base est ainsi avec 265 Go et la deuxième avec 512 Go. Respectivement, les prix - en hausse - sont à partir de 929 € et 1 279 €. Des options pour davantage de stockage sont proposées avec notamment 1 To et 2 To.

Dans sa courte communication, Apple souligne que chaque Mac mini est constitué d'aluminium 100 % recyclé. C'était en fait déjà le cas précédemment.

Le Mac mini est toujours équipé de processeurs Intel Core de 8e génération avec 4 ou 6 cœurs. Il dispose de jusqu'à 64 Go de RAM (2666 MHz, SO-DIMMs). Il intègre une puce de sécurité Apple T2, même s'il n'y a pas de Touch ID. Elle sert pour le démarrage sécurisé et le stockage chiffré.

La connectique comprend quatre ports Thunderbolt 3 (USB-C), deux ports USB 3.0, HDMI 2.0, Gigabit Ethernet et prise casque 3,5 mm. Le Mac mini avec macOS Catalina profite par ailleurs d'une connectivité Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0.