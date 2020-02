Mac Pro : avec 1,5 To de RAM, il peut ouvrir 6000 onglets sous Chrome

Le nouveau Mac Pro est sans conteste l'ordinateur d'Apple le plus puissant jamais proposé sur le marché, et la personnalisation de la configuration est quasi sans limite... Et même si de récents tests montrent qu'il est plutôt à la ramasse comparé aux nouveaux processeurs AMD, certains ont souhaité tourner l'ordinateur un peu plus en dérision.

Alors certes, on peut critiquer le prix prohibitif du Mac Pro, mais certains voient dans les configurations les plus musclées certaines applications aussi ridicules que son prix.

Ainsi, le youtubeur Jonathan Morrison, qui dispose d'un de ces colosses doté de 1,5 To de RAM s'est dit que la plateforme serait l'occasion de mettre en évidence un autre service ridicule dans son fonctionnement : Chrome.

On le sait, Chrome est devenu, au fil du temps, une véritable usine à gaz qui contraint les professionnels à changer leurs habitudes et à régulièrement relancer le navigateur sous peine de voir leur PC ou Mac ralentir de façon drastique, jusqu'à ne plus pouvoir rien en tirer...

Le YouTubeur a donc mené des tests sur son Mac Pro et réussi à ouvrir plus de 6000 onglets sur Chrome. Pour précision, le Mac Pro utilisé pour la démonstration est une configuration Xeon W à 28 coeurs, Radeon Pro Vega II et donc 1,5 To de RAM.

Et si les 6000 onglets ont saturé la RAM disponible, MacOS n'a pas planté durant l'opération ni montré de bug ou ralentissement trop insupportable. Les onglets sont restés ainsi ouverts toute une nuit, et au réveil le processeur accusait le coup, mais rien n'avait planté pour autant...

Vous savez donc désormais ce qu'il vous faut si vous souhaitez ouvrir des milliers d'onglets sur Chrome : quelques milliers d'euros et des centaines de Go de RAM...