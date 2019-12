Nouveau Mac Pro : Miracle ! Il est réparable !

Les spécialistes d'iFixit ont mis la main sur et dans le nouveau Mac Pro pour définir ce qu'il cache dans ses entrailles avec une excellente nouvelle à la clé.

Le nouveau Mac Pro arrive progressivement auprès des acheteurs qui l'ont précommandé, et iFixit a pu mettre la main sur un exemplaire.

Le site qui se spécialise dans la réparation et les tutos pour démonter l'électronique grand public nous propose ainsi une vue d'ensemble des composants de l'appareil avec une très bonne nouvelle en bilan puisque ce nouveau Mac Pro s'offre une score de réparabilité excellent de 9/10.

Le site félicite ainsi Apple qui propose là ce qui se présente tout simplement comme le Mac le plus facilement réparable de ceux jamais passés entre les mains de ses experts, devant le Mac Pro de 2013 et ses 8/10 et les très mauvaises notes des dispositifs portables de la marque.

Apple avait fait la promesse d'un Mac Pro misant sur la modularité et a tenu sa parole : il suffit d'outils standards pour tout démonter ou simplement de pousser des leviers. Malgré tout, iFixit pointe quelques pratiques qui ont la dent dure, notamment le SSD propriétaire verrouillé par une puce T2 qui force l'utilisateur à passer par un Apple Store s'il veut en changer.