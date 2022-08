Envie d'un Mac Studio? Il va falloir patienter

Le nouveau Mac d'Apple a rencontré beaucoup de succès conduisant l'entreprise a avoir énormement de mal a livrer les modèles les plus onéreux.

Pendant la keynote de printemps, Apple a dévoilé son nouveau bébé, le Mac Studio. Un ordinateur conçu pour les professionnels et les créatifs qui est propulsé par la puce M1 Max ou M1 Ultra. Cette dernière est un SoC puissant composé de 20 cœurs CPU et de 64 cœurs GPU au maximum !

Aujourd’hui, si vous commandez un Mac Studio composé de la puce M1 Ultra, vous allez devoir patienter entre deux mois et deux mois et demi. Le souci vient du sous-traitant d’Apple, TSMC, qui n’arriverait pas à suivre la cadence. Sur le site, il faut donc attendre au minimum le 25 octobre pour pouvoir être livré voire même le 15 novembre pour la version la plus puissante.

Par contre, pour les versions plus "light" dotées de la puce M1 Max, il faut patienter seulement 15 jours. Sur le reste de ses produits, Apple n’affiche aucun retard et vous pouvez être livré très rapidement comme sur le MacBook Air M2.