Ecrans fissurés des MacBook Air et Pro avec puce M1 : une plainte collective lancée en Californie

L'apparition sans raisons de fissures dans les écrans des MacBook Air et MacBook Pro 13 avec puce M1 conduit à une action collective en Californie.

Les MacBook Air et MacBook Pro 13 profitent de la puce Apple M1 avec architecture ARM et initient un renouvellement des plates-formes matérielles, en attendant de l'accompagner par un changement de design qui devrait se manifester avec les MacBook Pro 14 et 16 pouces.

D'aspect similaire à la génération précédente avec processeur Intel, les ordinateurs ont toutefois fait l'objet durant l'été de plusieurs signalements d'affichages se fissurant sans raisons apparentes.

Les utilisateurs peuvent ainsi découvrir un affichage fissuré, voire inopérant, en ouvrant simplement l'ordinateur, sans choc ou manipulations violentes. Apple a répondu qu'une particule ou un petit élément devait se loger entre le clavier et l'écran pour provoquer ces dégâts et réfute pour le moment tout problème dans le design de ses appareils.

Selon les éléments recueillis par le cabinet Migliaccio & Rathod en amont d'une possible action collective, les utilisateurs suggèrent que l'affichage est trop fragile pour supporter les manipulations d'ouverture / fermeture et mise en position et qu'il s'agit donc bien d'un défaut hardware.

Seule concession de la firme à la pomme, un avertissement a été publié fin août demandant de ne rien laisser, cache de caméra, protection de clavier ou autre, entre l'écran et le clavier, au risque d'endommager l'affichage.

Les remontées de ce problème sont suffisamment nombreuses, avec quelques réparations gracieuses mais aussi beaucoup de cas de frais à la charge des utilisateurs, pour donner lieu à une première plainte collective lancée en Californie par le cabinet d'avocats Bursor & Fischer.