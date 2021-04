Les Mac avec puce M1 ARM se vendraient déjà plus que les versions avec processeur Intel

La conférence de presse d'Apple du 20 avril a étendu la liste des produits électroniques de la marque exploitant la puce M1 avec architecture ARM. Tandis que la gamme iPad Pro s'en équipe, un nouvel iMac a également été présenté avec un design renouvelé grâce à la compacité permise par la nouvelle puce.

Il rejoint les MacBook Air, MacBook Pro 13 et iPad Mini, déjà dotés de la puce M1, en attendant des MacBook Pro 14 et 16 pouces qui pourraient profiter d'une puce avancée M1X et d'un affichage Mini-LED, également introduit avec l'iPad Pro 12,9.

Cette migration d'Apple vers l'architecture ARM a déjà des conséquences sur les ventes de Mac. Selon Tim Cook, patron de la firme californienne, les ventes de machines ARM seraient déjà supérieures à celles des versions avec processeur Intel.

Cette transition intervient cinq mois seulement après l'annonce de la puce M1 et l'arrivée des premiers MacBook sur le marché et témoigne de la force d'attraction du nouvel écosystème mis en place, entre nouveau hardware et software assurant la transition pour ne pas casser l'expérience utilisateur tout en ajoutant de nouvelles possibilités grâce aux passerelles plus faciles entre appareils mobiles et ordinateurs utilisant désormais la même architecture.

Cette stratégie va sans doute donner des idées à d'autres acteurs mais elle ne peut fonctionner qu'avec une bonne maîtrise de tous les aspects de l'écosystème. Seuls Google et peut-être Huawei grâce à son futur univers HarmonyOS, semblent être en mesure de proposer des alternatives.