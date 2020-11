MacBook Air sous puce M1 : une version 128Go plus abordable repérée aux USA

Les MacBook Air sont sur le marché depuis une petite semaine et ils sont les premiers à embarquer le nouveau processeur maison d'Apple : le CPU M1.

Petite révolution chez Apple qui reprend ainsi la main sur la production de ses propres processeurs annoncés comme plus performants en calcul brut et dans leur partie graphique que les précédentes générations.

Le nouveau MacBook Air se décline actuellement en deux versions : l'entrée de gamme est occupée par une version avec un GPU 7 coeurs et 256 Go de stockage, et la version la plus aboutie affiche 8 coeurs GPU et 512 Go de stockage pour des prix respectifs de 1129 et 1399€.

Ok, aux USA, à condition de fouiner un peu sur le site de l'Apple Store, il est possible de mettre la main sur une version plus abordable encore qui affiche 7 coeurs GPU et seulement 128 Go de stockage. Cette version, présentée comme un modèle dédié aux institutions scolaires américaines s'affiche ainsi à 799$. Pour bénéficier de ce tarif , il faut que les institutions scolaires achètent un certain nombre d'appareils.

Actuellement, on ne sait pas si cette version pourrait également être proposée aux écoles et établissements scolaires en France. Avec 128 Go de stockage, l'usage se limite très rapidement à la bureautique basique, ce qui se montre parfait pour les étudiants, mais loin des besoins des utilisateurs lambda.