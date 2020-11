MacBook Air avec SoC Apple M1 : puissance et légèreté en version ARM

Pour son événement One More Thing, la firme californienne a dévoilé les MacBook Air et MacBook Pro 13 utilisant pour la première fois un SoC ARM Apple M1de son cru.

Pour sa troisième conférence de presse en trois mois, Apple a mis l’accent sur sa stratégie Apple Silicon en dévoilant son premier SoC ARM dédié à ses ordinateurs MacBook et développé en interne, comme ses puces Apple Ax présentes dans ses iPhone et iPad.

Le SoC Apple M1 hérite de ce savoir-faire mais s’adapte au matériel et vise à remplacer les processeurs x86 d’Intel utilisés jusque là. Cette première puce amorce ainsi une transition qui démarre avec les MacBook et le Mac Mini mais qui s’étendra ensuite jusqu’aux iMac et même au Mac Pro.

Les premières machines illustrant cette évolution sont donc annoncées. La première est le Macbook Air qui doit contribuer à assurer une démocratisation rapide de la nouvelle architecture ARM.

Avec ses 8 coeurs CPU gravés en 5 nm et son GPU 8 coeurs et son design fanless donc totalement silencieux, le SoC Apple M1, la promesse est d’offrir :

3,5 fois plus de performance processeur

5 fois plus de performance graphique

9 fois plus de performance IA

6 heures d’autonomie en plus, soit 18 heures en lecture vidéo

Le MacBook Air permettra donc aussi bien d’être productif que de jouer dans de bonnes conditions, avec une belle réactivité apportée par un nouveau contrôleur mémoire doublant la performance du SSD embarqué (jusqu’à 2 To).

Le nouvel ISP de la puce M1 offrira aussi une meilleure qualité d’image en visioconférence FaceTime, avec détection des visages par apprentissage IA et équilibrage automatique de la balance des blancs.

L’affichage 13,3 pouces est de type Retina (2560 x 1600 pixels) avec prise en charge de la gamme de couleurs P3 et technologie TrueTone réglant la température de couleur sur celle de l’environnement ambiant.

Pour le clavier, on retrouve les touches à ciseaux, ainsi qu’un grand trackpad polyvalent. Le support de la lecture d’empreintes Touch ID permettra de sécuriser l’accès au MacBook Air ou à réaliser des transactions nécessitant une authentification.

La machine est compatible WiFi 6 et Thunderbolt 4 et elle tourne sous macOS Big Sur qui gère la transition entre applications x86 et ARM et assure le fonctionnement des applications iOS et iPadOS.

Le MacBook Air, disponible à partir du 17 novembre, est commercialisé à partir de 1129 € avec une configuration M1 8 coeurs CPU / 7 coeurs GPU, 8 Go RAM / 256 Go stockage SSD et grimpe à 1399 € avec une puce M1 8 coeurs CPU / 8 coeurs GPU, 8 Go RAM / 512 Go stockage SSD.