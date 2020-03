MacBook Pro 16 pouces : les dongles Bluetooth posent problème

Sur les forums d'Apple, on voit ainsi de plus en plus d'utilisateurs rapporter rencontrer des problèmes après avoir utilisé un dongle USB Blutooth sur leur MacBook Pro 16".

Lorsque le dongle est débranché, il apparait que la puce Bluetooth intégrée au MacBook Pro ne prend pas automatiquement le relais. Le problème est d'autant plus dérangeant qu'il semble qu'il soit impossible par la suite de réactiver le Bluetooth du MacBook : ni un reboot ni même un formatage ne semble résoudre le problème.

Certains utilisateurs sont allés jusqu'à prendre rendez-vous dans un Apple Store, qui a reconnu le problème matériel et changé la carte mère des appareils.

D'autres rapportent avoir réussi à regagner le contrôle de leur Bluetooth via un démarrage en mode sans échec et la suppression d'un fichier de préférences système. Le problème n'a pas été officiellement confirmé par Apple pour l'instant.