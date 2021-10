MacBook Pro M1X : la commercialisation lancée en novembre

Le MacBook Pro aura prochainement droit à une importante mise à jour matérielle en adoptant la dernière génération de puces Apple Silicon. Et selon Bloomberg, la sortie des portables haut de gamme d'Apple devrait intervenir dans le courant du mois de novembre.

Le journaliste Mark Gurman estime qu'une présentation sera organisée assez rapidement par Apple, sans doute dans le mois, avant une commercialisation en novembre. Le Mac Mini M1X pourrait toutefois avoir du retard et sortir un peu plus tard.

Le MacBook Pro M1X devrait se décliner en deux versions de 14 et 16 pouces avec une même puce M1X à 10 coeurs (8 coeurs hautes performances et 2 coeurs économes). Deux options graphiques seraient proposées, l'une avec 16 coeurs et l'autre 32 coeurs.

Pour se démarquer un peu plus des anciens modèles, le MacBook Pro M1X devrait également changer de design avec un nouveau châssis aux angles plus francs, la Touch Bar ne serait plus de la partie. L'interrogation subsiste sur l'intégration des écrans mini-Led pour cette génération de portables.