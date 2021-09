MacBook Pro 14 et 16 M1X : vers des résolutions d'écran plus élevées

Après les MacBook Air et MacBook Pro 13 sous Apple M1 fin 2020, on attend toujours les MacBook Pro 14 et 16 dotés d'un nouveau design et d'une puce M1X plus performante.

L'annonce pourrait intervenir ces prochaines semaines et les machines devraient offrir un affichage avec rétro-éclairage Mini-LED dont la résolution serait supérieure aux modèles précédents.

La beta de macOS Monterey liste en effet des résolution atypiques "3456 x 2234 Retina" et "3024 x 1964 Retina" dont le site MacRumors se demande s'il ne s'agit pas des valeurs pour les écrans des deux modèles à venir.

Cela offrirait une densité de l'ordre de 250 ppi, contre 227 ppi environ pour l'actuel MacBook 16.

MacRumors y voit un moyen de mieux coller aux résolutions Retina 2x que précédemment, sans avoir à instaurer une résolution bricolée.

Parmi les autres nouveautés, les MacBook Pro 14 et 16 M1X devraient perdre la Touch Bar et le logo placé sous l'écran et offrir un port d'alimentation magnétique MagSafe.