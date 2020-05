Bon plan : les MacBook Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite avec Band 4 offert ou les AirPods 2 à prix réduit

Le bon plan du jour concerne trois produits qui bénéficient de promotions très intéressantes pour les consommateurs. Vous pourrez retrouvé le Xiaomi Mi Note 10 Lite (accompagné d'un Band 4), du Macbook Pro, mais aussi des AirPods 2.

Commençons le Xiaomi Mi Note 10 Lite dispose d'un écran AMOLED de 6,47 pouces FHD+. Il embarque un SoC Snapdragon 730G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Au niveau photo, il dispose d'un quadruple capteur photo avec un module principal Sony IMX686 de 64 mégapixels.

Enfin, le Xiaomi Mi Note 10 lite est alimenté par une grosse batterie de 5260 mAh lui assurant une autonomie de plusieurs jours, et avec charge rapide 30W.

Vous pourrez retrouver le Xiaomi Mi Note 10 lite en précommande à 399 € accompagné d'un Xiaomi Band 4 offert chez Darty et la Fnac.



Passons désormais aux MacBook Pro 13" qui voient leurs prix baissés sur le site marchand de la Fnac. Cet ordinateur portable signé Apple, dispose d'un écran IPS rétroéclairé par LED de 13,3 pouces qui permet une résolution de base de 2 560 pixels x 1 600 pixels. Il dispose d'un SoC Intel Core i5 ou Intel Core i7 et propose jusqu'à 32 Go de RAM et jusqu'à 1 To de stockage en SSD.

Vous retrouverez sur le site de la Fnac différents MacBook Pro 13 " en promotion (tous les MacBook ici) :



Enfin, finissons notre bon plan par les écouteurs sans fil d'Apple, les AirPods 2, qui sont chers, certes, mais de qualité ! Ils font d'ailleurs partie des écouteurs les plus vendus du marché.

Les AirPods 2 sont actuellement proposés à 130 € au lieu de 179 € chez Cdiscount avec le boîtier filaire, mais aussi chez Amazon pour 170 € !



