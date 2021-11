macOS Monterey : entre fuite de mémoire et appareils brickés, le système divise

Un nombre grandissant d'utilisateurs de macOS Monterey indique rencontrer quelques problèmes depuis la mise à jour de leur OS.

Plusieurs utilisateurs de Mac antérieurs aux versions équipées de puces M1 rapportent également avoir un souci de taille : leur appareil n'est plus fonctionnel depuis la dernière mise à jour système.

macOS Monterey connait un lancement plutôt complexe : lancé le 25 octobre dernier, l'OS enchaine les bugs et problèmes. Le dernier bug en date provient de la dernière mise à jour et entraine l'apparition d'une fenêtre expliquant à l'utilisateur que leur système est à court de mémoire alors même qu'ils n'exploitent pas le plein potentiel de leur appareil.

Certains utilisateurs rapportent ainsi que sur 64 Go de RAM (sur le nouveau MacBook Pro), 26 Go étaient utilisés par le centre de contrôle, chez d'autres, c'est Firefox qui monopolise 79,20 Go de mémoire, et l'on constate un problème identique avec d'autres applications... Ce ne sont pas les applications tierces qui sont en cause, mais bien macOS.

Mais la fuite de mémoire est un souci bien moins grave que ce qui touche d'autres utilisateurs : leur macbook serait brické depuis l'installation de la mise à jour. Alors même que leur appareil était considéré comme compatible, il refuse désormais de fonctionner. Cela concerne les macbook Pro, iMac et Mac mini sous processeur Intel.

Il serait possible de réparer les appareils à condition de disposer d'un second ordinateur ou de se rendre dans un Apple Store qui devrait être en mesure de relancer et restaurer le firmware du dispositif bloqué.

Apple devrait prochainement déployer macOS Monterey 12.1 avec un ensemble de correctifs, mais on ne sait pas encore quand exactement.