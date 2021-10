Apple déploiera macOS Monterey le 25 octobre

En marge de la présentation de son nouveau MacBook Pro avec les très prometteuses puces M1 Pro et M1 Max, Apple a glissé la date officielle de publication de macOS Monterey. Le déploiement débutera le 25 octobre pour macOS 12.

Le successeur de macOS Big Sur - qui avait introduit une refonte de l'interface utilisateur - a été dévoilé lors de la conférence WWDC d'Apple en juin dernier. Pour sa sortie la semaine prochaine, certaines fonctionnalités ne seront pas encore de la partie.

C'est le cas d'Universal Control (ou Commande universelle) pour permettre de passer facilement d'un ordinateur Mac à l'iPad - et inversement - avec une même souris et un même clavier, ainsi que de SharePlay pour le partage en temps réel et pendant des appels FaceTime de musique, films, séries et autres contenus en cours de lecture.

macOS Monterey sera synonyme d'évolution pour le navigateur Safari avec les groupes d'onglets et pour une synchronisation entre les appareils, une prévention intelligente du suivi pour empêcher les outils de tracking de voir l'adresse IP, l'option d'une barre d'onglets compacte qui intègre le champ de recherche à l'onglet actif.

Accessible sur le Web, FaceTime va par ailleurs profiter de l'audio spatial, d'une présentation en grille pour un appel en groupe ou encore du mode portrait pour la création d'arrière-plans flous. Ce mode portrait sera toutefois réservé aux ordinateurs Mac avec puce M1 via le Neural Engine intégré, tout comme Live Text pour identifier et interagir avec du texte dactylographié ou manuscrit dans les photos.

Focus (ou Concentration) permettra de filtrer automatiquement les notifications qui ne sont pas en rapport avec une activité en cours et avec une synchronisation sur les autres appareils. La fonction Raccourcis (Shortcuts) fait son apparition sur le Mac pour pouvoir automatiser des tâches dans les applications comme sur iPhone et iPad.

Parmi d'autres nouveautés, les notes rapides pour prendre des notes sur n'importe quelle application ou site web, iCloud+, AirPlay pour Mac afin de partager du contenu d'un iPhone ou iPad directement sur l'ordinateur, transformer le système audio en enceinte AirPlay.

La liste des ordinateurs Mac compatibles avec macOS Monterey est la suivante :