Mafia 3 accessible gratuitement sur Xbox One et PC pendant quelques jours

L'espace de quelques jours, les joueurs pourront profiter gratuitement du titre Mafia III sur Xbox One et PC.

2K Games a récemment annoncé la mise à disposition gratuite de son titre Mafia III que ce soit sur Xbox One ou PC (via la plateforme Steam). Le jeu sera ainsi accessible sans débourser un centime sur les plateformes jusqu'au 7 mai prochain (9h sur Xbox, 19h sur PC).

L'éditeur offre ainsi un petit coup de pub à son TPS, qui profite par ailleurs de 75% de réduction sur la période et s'affiche ainsi à 9,99€ seulement sur Steam.

Le titre a été bien accueilli par les critiques à sa sortie pour son scénario, son monde ouvert et sa réalisation. Le jeu propose d'incarner Lincoln Clay, un vétéran de la guerre du Vietnam de retour à New Bordeaux en 1968 après l'assassinat d'une partie de sa famille par la mafia italienne. Lincoln se lance alors dans un jeu d'alliances pour venger sa famille et exterminer les responsables jusqu'au dernier.