Magic Keyboard : le nouveau clavier de l'iPad Pro se dévoile

Les premiers exemplaires du Magic Keyboard d'Apple dédié à l'iPad Pro sont déjà arrivés auprès de certains utilisateurs qui en profitent pour proposer un aperçu du produit.

Rappelons que la date officielle de disponibilité du clavier qui veut révolutionner le genre est fixée au 21 avril.

Dans plusieurs vidéos, on peut ainsi voir le fonctionnement du clavier qui permet d'accueillir l'iPad Pro et qui transforme l'ensemble en portable. Que cela soit sur une table ou des genoux, l'ensemble semble bien plus adapté que l'ancien Smart Keyboard Folio pour la frappe et la productivité.

L'aspect rigide de l'ensemble joue beaucoup dans l'ergonomie du clavier qui se veut assez lourd (600 grammes)... Apple voulait un clavier qui serve de base et qui peut accueillir un iPad posé d'une seule main... Le contrat est ici bien rempli.

Le rétroéclairage du clavier est réglable, mais il faudra passer par les réglages dans iOS 13 pour moduler sa luminosité puis qu'aucune touche physique n'est prévue à cet effet. Malgré tout, le capteur de luminosité de l'iPad sera mis à profit pour adapter automatiquement la luminosité du clavier.