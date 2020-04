iPhone 12 Pro : les fichiers CAD se montrent

Les fichiers CAD censés montrer avec précision le futur iPhone 12 Pro ont été diffusé sur le Web, confirmant un certain nombre d'éléments pressentis.

Avec des conditions de travail modifiées par la crise sanitaire du coronavirus, il est plus difficile de garder le secret sur les produits à venir. Apple en fait sans doute l'expérience avec la diffusion des fichiers CAD de l'iPhone 12 Pro plusieurs mois avant l'annonce officielle.

Ils proviennent vraisemblablement de l'assembleur Foxconn et ont été cédés à un fabricant de coques. Les documents semblent dater de janvier, alors que le design n'était pas encore finalisé et l'aspect pourrait donc encore avoir évolué depuis.

Les fichiers n'en confirment pas moins une certaine proximité de design avec les tablettes iPad Pro tant dans l'aspect un peu plus tendu de l'aspect général que dans la configuration du triple capteur photo assorti du scanner LiDAR.

L'iPhone 12 Pro devrait disposer d'un grand affichage 6,7 pouces OLED, légèrement plus grand que les 6,5 pouces de l'iPhone 11 Pro Max, avec en contrepartie un aspect plus allongé mais aussi une plus grande finesse, ramenée à 7,4 mm.

L'encoche est toujours présente pour loger le capteur photo avant et le module pour la biométrie Face ID mais elle se réduit sensiblement sur cette nouvelle génération. Les bordures se sont encore plus fines, laissant l'écran occuper presque toute la face avant.

A l'arrière, on retrouvera un triple capteur photo organisé dans un carré mais avec un arrangement différent pour accueillir en plus le scanner LiDAR pour la réalité augmentée.

Sur les tranches, les lignes d'antenne sont plus épaisses que précédemment, peut-être du fait de la compatibilité 5G, et une ouverture sur le côté pourrait correspondre à l'emplacement d'un Smart Connector.

La série iPhone 12 reste programmée pour l'automne même si les rumeurs d'un possible report du lancement restent régulières, en fonction de l'évolution de la crise du coronavirus.