Magic Leap 2 : les lunettes de réalité augmentée vont connaître une évolution

Créer des lunettes de réalité augmentée n'est pas chose aisée et l'entreprise Magic Leap en sait quelque chose. Cela ne l'empêche pas d'annoncer des Magic Leap 2 au design plus discret.

La création de lunettes de réalité augmentée est loin d'être facile, entre les complications techniques de la miniaturisation, la puissance de calcul à générer, le champ de vision limité et l'autonomie du produit.

La firme Magic Leap a proposé en 2018 sa vision d'un tel produit avec les lunettes Magic Leap One, qui ont bénéficié de très gros investissements en amont, signe de la confiance des investisseurs dans l'avenir de ce type de projet.

Magic Leap One de 2018

Toutefois, si la communication promettait une véritable révolution, la réalité a été plus prosaïque avec de faibles volumes de ventes, au point que le CEO Rony Abowitz a démissionné en 2020.

Avec désormais Peggy Johnson, ancienne de Qualcomm et Microsoft, à sa tête, et fort d'une nouvelle levée de fonds de 500 millions de dollars, Magic Leap a continué de travailler dans le domaine des lunettes AR et annonce désormais des Magic Leap 2.

Magic Leap 2 pour 2022

Plus discrètes que la version originale et désormais plus tournées vers l'entreprise, dans la foulée de la montée des usages AR / VR liées à la pandémie mondiale et aux confinements, ces nouvelles lunettes de réalité augmentée profitent aussi de caractéristiques techniques renouvelées.

Elles devraient offrir un meilleur confort d'utilisation, ce qui n'est pas négligeable si l'on veut en faire un outil professionnel et non un simple gadget de démonstration, et promettent une vraie journée d'utilisation, l'autonomie pouvant être aussi l'un des points faibles de ce type de dispositif.

Magic Leap annonce un doublement du champ de vision des lunettes AR (qui était très limité sur les Magic Leap One) avec une amélioration de la qualité de l'affichage et une lisibilité même en éclairage ambiant très lumineux.

La firme ne dévoile pas encore tous les détails de ses Magic Leap 2 (qui semblent toujours reliées par un câble à un boîtier apportant la puissance de calcul) mais indique les lunettes AR de nouvelle génération arriveront sur le marché en 2022.