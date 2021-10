Magic Leap lève 500 millions de dollars pour ses nouvelles lunettes de réalité augmentée

On la pensait à l'agonie, finalement Magic Leap revient sur le devant de la scène et annonce être parvenu à lever à nouveau 500 millions de dollars pour un nouveau projet de casque de réalité augmentée.

C'est une start-up qui nous a fait rêver il y a quelques années en présentant ses premières vidéos de réalité augmentée, puis qui a connu rapidement une chute aux enfers lorsqu'il était temps de produire le matériel apte à remplir les promesses...

Magic Leap avait déjà réussi à convaincre des investisseurs et levé 3 milliards de dollars en tout pour le lancement de son premier casque de réalité augmentée qui aura connu un bide monumental avec moins de 6000 exemplaires vendus. Dans la foulée, Magic Leap licenciait ainsi plus de 1000 salariés et la firme se plongeait dans un certain mutisme.

Alors qu'on pensait que la société allait prochainement déposer son bilan, voilà qu'un communiqué évoque la réussite d'une levée de fonds de 500 millions de dollars pour la création et la commercialisation d'un Magic Leap 2.

Le projet n'est encore qu'en phase de concept, mais la sortie est prévue dans le courant 2022. Un exemplaire de pré test est déjà disponible, toujours avec une forme de lunettes qui se relient à un ordinateur. Magic Leap nous refait le coup de l'appareil " le plus petit et le plus léger du marché", et cette fois c'est le marché pro qui est visé. On évoque un champ de vision deux fois plus large ainsi qu'une meilleure gestion de l'éclairage.