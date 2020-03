Magic Leap : la startup de réalité augmentée en vente au prix fort ?

Magic Leap serait en quête d'un acquéreur et aurait l'ambition de récupérer plus de 10 milliards de dollars.

Le développement du marché de la réalité augmentée n'est pour le moment pas aussi spectaculaire qu'attendu. Du moins auprès du grand public, ses acteurs sont confrontés à quelques difficultés pour faire adopter des lunettes et casques.

C'est sans doute du côté du smartphone ou des tablettes que la véritable adoption viendra avec l'ajout de nouveaux modules dédiées. Objet de rumeurs de longue date, le modèle de lunettes de réalité augmentée d'Apple n'arriverait qu'en 2023, après un casque gaming de réalité virtuelle et augmentée.

Créée en 2011, la startup américaine de réalité augmentée Magic Leap a beaucoup fait parler d'elle, mais son produit Magic Leap 1 à 2 295 $ et axé sur les entreprises serait loin des ventes escomptées. Il est en outre confronté à la concurrence de l'HoloLens de Microsoft.



Selon The Information, Magic Leap aurait vendu près de 6 000 exemplaires de son produit après les six premiers mois de commercialisation, alors même que l'objectif trop ambitieux d'un million en un an avait été revu à la baisse à 100 000.

Pour 2021, Magic Leap prévoit de sortir un produit Magic Leap 2 afin de lui permettre d'établir une présence sur le marché grand public. D'après Bloomberg, Magic Leap cherche néanmoins à se vendre et aurait notamment rencontré Facebook (sans succès) - qui développe ses propres casques de réalité virtuelle avec Oculus - et le géant pharmaceutique Johnson & Johnson.



Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, indique que Magic Leap voudrait récupérer plus de 10 milliards de dollars si une vente se concrétise. Magic Leap avait réussi à lever plus de 2 milliards de dollars auprès d'investisseurs prestigieux comme Alphabet (Google) et Alibaba.