La première école construite par impression 3D a ouvert ses portes au Malawi

Le monde de l'impression 3D est toujours en plein BOOM et se démocratise de plus en plus et pour tous les budgets. Aujourd'hui, il existe des modèles différents entre les imprimantes à pizza ou même celles qui impriment des bâtiments entiers.

Depuis quelques temps, des prototypes d’imprimantes 3D géantes sont déjà en fonction et ont montré leur efficacité. Elles sont capables de construire la structure d’une maison rapidement et souvent en moins de 24 h.

C’est le cas de la première école imprimée en 3D qui vient de voir le jour en Afrique et plus précisément au Malawi. Elle a vu le jour en 18 heures, contre plusieurs mois ou années sur le continent africain. Cette performance, on la doit à l’entreprise danoise Cobod qui fournit des imprimantes pour la filiale 14Trees, afin d’accélérer la production de logements abordables dans le monde.

Certains pays africains, comme le Malawi, manquent sévèrement d’écoles et cette technologie va permettre d’accélérer le mouvement mis en place par des associations. En plus de faire des constructions solides, durables et fiables en un temps record, l’impression 3D permet de faire baisser l’impact carbone de moitié comparé aux méthodes traditionnelles.

Le bénéfice va aller surtout aux enfants, car ils seront plus nombreux à pouvoir bénéficier d’une éducation scolaire et donc améliorer leur qualité de vie. Cette école ne sera pas un coup d’essai, car d’autres sont déjà prévues dans un avenir proche.