Manette Xbox Elite 2 Core : à peine sortie, déjà les problèmes

Au début du mois, Microsoft annonçait le lancement de sa nouvelle manette dédiée aux hardcore gamers fortunés : l'Elite Series 2 Core Xbox Controller.

Par le passé, Microsoft a toujours réussi à proposer des manettes globalement saluées pour leurs fonctionnalités, leur évolutivité et leur fiabilité... Mais pour le coup, cette nouvelle fournée a raté son lancement...

Disponible depuis le 21 septembre, la manette haut de gamme blanche en version Core (sans les accessoires, proposés séparément) rassemble déjà de nombreuses critiques sur Reddite et Twitter. Plusieurs problèmes semblent se poser autour de la manette, notamment des difficultés de détection des boutons A et Y alors que d'autres évoquent des façades livrées endommagées, on constate également du drift sur les joysticks...

Des problèmes qui ne collent pas aux promesses de Microsoft

Tout cela pose problème à plusieurs niveaux :

D'une part, la manette est proposée au prix de 129,99€ , ce qui est particulièrement élevé.

, ce qui est particulièrement élevé. Les problèmes sont les mêmes qui avaient déjà été constatés sur les anciennes générations de manettes

sur les anciennes générations de manettes Microsoft avait annoncé avoir entendu les critiques précédentes et conçu sa manette pour éviter spécialement ce genre de souci...

Microsoft avait déjà procédé au remplacement des manettes Elite V1 et V2 pour ces mêmes raisons par le passé... Il est donc inacceptable de voir les problèmes se répéter au fil des versions, surtout que la marque avait publié divers billets de blog pour évoquer la prise en compte des remarques et des expériences passées pour améliorer la fiabilité de ses manettes, présentant ainsi l'Elite Series 2 comme la plus fiable des manettes pour Xbox.