Maps : le paiement du stationnement intégré au service de Google

Google a choisi Austin, la capitale de l'état du Texas pour lancer une nouvelle fonctionnalité liée à son service Maps : le paiement du stationnement.

Le géant du Web a noué un partenariat avec Passport, une société basée en Caroline du Nord et qui fournit aux villes des systèmes d'exploitation visant à gérer les interactions entre les véhicules et les rues ou trottoirs. On retrouve ce type de système à Chicago, Londres, Los Angeles ou Toronto.

Plus besoin donc, à Austin, de chercher un parcmètre pour payer son stationnement : il suffit de se rendre sur Maps et de payer directement depuis son mobile. Une fonction "Pay for parking" est ainsi disponible et propose un règlement via Google Pay. Les utilisateurs n'ont qu'à renseigner leur numéro d'emplacement, les informations sur leur véhicule et le temps qu'ils souhaitent payer : il sera possible ensuite de prolonger le temps de stationnement à distance depuis l'application.

La fonctionnalité est présentée comme un moyen de faciliter le paiement du stationnement pour encourager les resquilleurs à retrouver le droit chemin, mais aussi comme une façon de maintenir la distanciation sociale en cette période de crise sanitaire, et d'éviter le contact avec les automates qui pourraient être contaminés.