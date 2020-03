Mario Kart Tour : le multijoueur pour tous à compter du 9 mars

Il aura fallu attendre plusieurs mois après le lancement de Mario Kart Tour sur mobile pour que Nintendo déploie finalement le mode multijoueur sur son titre. Après une phase de test il y a quelques semaines, le lancement officiel est de mise puisque le mode sera accessible à compter du 9 mars prochain.

Il sera ainsi possible de s'affronter jusqu'à 8 pilotes réels sur une même course. Les joueurs auront la possibilité de se mesurer aux pilotes du monde entier ou de restreindre les courses à leurs seuls amis ou même des joueurs à proximité géographique.

Nintendo a opéré quelques bridages liés à sa politique de monétisation : les courses Or (150 et 200 cc) ne seront accessibles qu'aux joueurs disposant du Pass Or à 5,49€ par mois. Même constat pour l'accès au rang S exclusif aux membres payants, les autres récompenses se limiteront au rang A pour les joueurs du mode gratuit.