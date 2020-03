Jeux vidéo : les titres les plus vendus en France en version physique en 2019

Le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) vient de publier son rapport "Lessentiel du jeu vidéo" qui dresse le bilan de l'année 2019 en France.

On peut ainsi constater que le marché physique ne représente plus que 43% du chiffre d'affaires total du jeu vidéo en France sur l'année, soit une baisse de 3% sur l'année. On peut toutefois relativiser en précisant que sur les 57% dédiés au dématérialisé, les comptes incluent également l'achat des DLC, des microtransactions en jeu ainsi que des abonnements. Toutefois, on remarque que la tendance se confirme toujours plus sur PC puisque la plateforme génère 98 de revenus sur le dématérialisé et pour cause : rares sont encore les titres à se décliner en version physique.

En tête des classements toutes plateformes confondues, c'est le mastodonte FIFA 20 qui s'impose avec presque 64 millions d'euros de générés pour presque 1,2 million de copies vendues. Il est suivi par Call of Duty Modern Warfare avec 37 millions d'euros générés pour 650 000 copies écoulées, puis de Mario Kart 8 Deluxe avec 25 millions d'euros pour 517000 copies.

Le reste du Top 20 est principalement occupé par les titres de Nintendo, confirmant ainsi l'excellente santé de l'écosystème Switch. Chose intéressante, pour la première fois depuis sa sortie, GTA V n'est plus dans le Top 20 des meilleures ventes de l'année en France.

Nintendo reste par ailleurs le principal acteur sur 2019 tant en valeur qu'en volume sur le marché physique devant Electronic Arts et Activision Blizzard. Une situation qui s'explique par un marché dématérialisé moins développé par la concurrence qui oriente plus largement les joueurs vers les versions physiques des titres.