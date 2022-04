Les trois jours des marques avec la marque Yeedi : GROSSE promo sur les aspirateurs comme le Yeedi Vac 2 Pro

Du 19 au 22 avril 9 h, Yeedi est mis en avant chez AliExpress. La société, basée à Shenzhen, a été fondée en 2019. Elle se spécialise dans la robotique et l'entretien ménager. Yeedi met en avant un design moderne et des fonctionnalités pratiques.

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée d'AliExpress.

Prenons par exemple le robot aspirateur Yeedi Vac 2 Pro qui bénéficie d'une belle réduction sur le site d'Amazon.

Grâce à son puissant moteur, il propose une puissance d'aspiration de 3000 Pa accompagnés d'une brosse latérale et une principale en silicone éliminant efficacement la poussière et les poils des animaux. De plus, nous notons la présence d'une serpillière qui vibre 480 fois / minutes afin d'avoir une efficacité maximum pour détacher.

L'aspirateur peut créer des cartes grâce à ses capteurs pour une navigation organisée, le tout contrôlable depuis l'application mobile. Il détecte aussi le niveau de saleté afin d'adapter le nettoyage. La batterie d'une capacité de 5200 mAh du robot permet un fonctionnement pendant 150 minutes avec une seule charge. Pour finir, il est compatible avec Alexa et Google Assistant.

Et pour finir, l'aspirateur robot est livré avec sa base qui permet de le recharger, mais aussi de le vider de ses poussières. Cette dernière contient un sac de 2,5 litres qui permet de stocker jusqu'à 30 jours de poussière.

Sur Amazon, le robot aspirateur Yeedi Vac 2 Pro est au prix réduit de 348 € en avec le code SDFRA101 et le coupon vendeur présent sur le site. La livraison est gratuite.



Voici les autres bons plans sur AliExpress :

Lenovo Tab P11 Pro à 249 € avec le code SDFRA098





Bracelet connecté



