HUAWEI Days : jusqu'à 350 € de remise imédiates sur une produits (MateBook 14s, MateView GT27, GT 2 Pro)

Du 19 avril au 10 mai 2022, HUAWEI lance les "HUAWEI Days" pendant lesquels vous pouvez profiter de très belles promotions sur des PC portables, des écrans PC, des montres connectées ou encore des écouteurs ! Vous pouvez consulter l'intégralité des offres directement sur la page dédiée à l'offre.

Prenons par exemple le PC portable HUAWEI MateBook 14s qui profite de cette belle offre avec 350 € de réduction.

Il est doté d'une dalle de 14,2" avec une définition de 2520 x 1680 pixels et d'un processeur Intel Core i7-11370H avec 16 Go de ram et 512 Go d'espace de stockage. Il intègre quatre haut-parleurs et quatre microphones. De plus, il profite de la technologie Bluetooth 5.1 et WiFi. Il intègre aussi deux ports USB, un port USB 3, une prise HDMI et un port jack. Pour finir, il possède une batterie de 60 Wh avec un adaptateur SuperCharge HUAWEI 90W.

Le PC portable HUAWEI MateBook 14s est au prix de 999,99 € au lieu de 1349,99 € avec la livraison gratuite.



