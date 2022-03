Mars : Curiosity dévoile le piteux état de ses roues

Cette année, Curiosity affichera 10 années au compteur sur Mars et le robot de la NASA est allé bien au-delà des attentes de la communauté scientifique, mais également bien au-delà des distances initialement prévues.

Curiosity a ainsi parcouru plus de 27 kilomètres sur le sol de Mars, dans un environnement particulièrement chaotique : de longues pentes parsemées de roches à la fois dures et instables.

Récemment, Curiosity a renvoyé sur Terre des photos de ses roues. Réalisés le 27 janvier 2022 via l'outil MAHLI, les clichés présentent des roues en piteux état.

Ainsi, les roues en alliage d'aluminium sont parsemées de trous confirmant une usure avancée du rover dont le poids n'est pas non plus pour aider. Lors de la conception de Curiosity, les chercheurs avaient certes l'expérience des précédents rovers Opportunity et Spirit, mais les zones explorées par Curiosity sont différentes et le poids des précédents robots était bien inférieur.

Curiosity pour sa part a été envoyée dans le cratère de Gale, une zone choisie pour la variété de ses roches à proximité immédiate qui se sont présentées comme autant d'élément à étudier que d'obstacles. Ces roches ont été façonnées par le vent sur Mars pour présenter des arêtes particulièrement tranchantes.

Depuis quelques années et de premiers dommages inquiétants, Curiosity n'évolue plus en mode autonavigation et la NASA doit ajuster manuellement le parcours de la sonde en fonction des obstacles afin d'en éviter un maximum.

Malgré des dégâts impressionnant de prime abord, il y a peu de chances que Curiosity s'arrête à cause de l'état de ses roues, d'autres composants pourraient présenter des pannes plus durables et mettre fin au programme, notamment l'ordinateur de bord qui tourne déjà sur le système de secours depuis une avarie au niveau des modules mémoire du système principal.