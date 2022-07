Mars Sample Return : finalement deux hélicoptères plutôt qu'un rover pour la collecte

La mission Mars Sample Return de la NASA et de l'ESA doit ramener sur Terre les échantillons actuellement collectés sur le sol martien par le rover Perseverance. L'étude des pré-requis pour mener à bien cette importante récupération d'échantillons conduit toutefois à en modifier les plans.

Initialement, la collecte devait être réaliser par un système faisant descendre à la surface de Mars un atterrisseur avec un système de remontée en orbite et un rover procédant à la récupération des précieux échantillons.

Après étude, le rover de collecte est abandonné au profit de deux hélicoptères conçus sur le modèle du modèle Ingenuity envoyé lors de la précédente mission et dont le design à double hélice s'est révélé très performant dans l'atmosphère ténue de la planète rouge, réalisant 29 vols et ayant pu fonctionner plus d'un an au-delà du temps initialement prévu.

Dommage pour Airbus qui avait été chargée de mener les études du rover Mars Sample Fetch mais qui reste un intervenant sur d'autres parties du volet européen de la mission.

Deux hélicoptères plutôt qu'un nouveau rover

Les deux engins volants participeront à la collecte en épaulant le rover Perseverance qui deviendra de fait le robot récupérateur des échantillons. La mission comporte toujours l'orbiteur ERO (Earth Return Orbiter) de l'ESA pour assure le retour sur Terre d'ici 2033.

La NASA ne pourra donc faire mieux que de reporter de deux ans cette mission, ce qui laisse le champ libre à la Chine pour tenter de faire mieux. Cette dernière prévoit sa propre mission de collecte (moins complexe que celle de la NASA) avec un retour d'échantillons sur Terre dès 2031.

En attendant, Perseverance a déjà réalisé 11 prélèvements de roche et 1 de l'atmosphère martienne depuis son arrivée dans le cratère Jezero début 2021.