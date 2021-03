Marshall Mode II : les premiers écouteurs sans fil TWS de la marque se dévoilent

La marque Marshall ne s'était pas encore lancée sur le segment pourtant porteur des écouteurs TWS. C'est chose faite avec les Marshall Mode II promettant "un son détaillé et précis".

Il était difficile pour la marque Marshall de faire l'impasse sur les écouteurs sans fil TWS alors que le segment connaît une très forte croissance et que la qualité d'écoute et l'autonomie se sont largement bonifiés, au moins sur modèles moyen à haut de gamme.

Les premiers écouteurs du spécialiste des amplis et autres produits audio annonce donc les écouteurs TWS Marshall Mode II en promettant un son de qualité et une stabilité de connexion grâce au Bluetooth 5.1.

Les écouteurs, certifiés IPX4 (protégés des éclaboussures), sont de type intraauriculaire avec embout silicone et finition caoutchoutée pour une plus grande robustesse.

La qualité sonore est assurée par des transducteurs dynamiques 6 mm avec la promesse d'un "son détaillé et précis, avec des basses grondantes, des médiums naturels et des aigus vraiment nets". On ne demande qu'à y croire.

Ils permettent 5 heures d'écoute et peuvent être rechargés jusqu'à 5 fois par l'intermédiaire de l'étui fourni, portant le total à 25 heures, le tout pouvant être rechargé en USB-C.

Les embouts apporteront une isolation passive mais les Marshall Mode II ne sont pas dotés d'une réduction de bruit active de type ANC même si un mode Transparency est proposé.

Une interface tactile permet de piloter l'écoute musicale, la prise d'appel ou l'activation de l'assistant numérique d'un smartphone compagnon, tandis que l'application mobile Marshall permettra de personnaliser les réglages.

Les écouteurs TWS Marshall Mode II seront disponibles à partir du 18 mars au prix de 179 €, avec la possibilité de les pré-commander dès à présent sur le site Marshall.