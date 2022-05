Bons plans incontournables : une enceinte, une caméra, un PC portable, un SSD et un aspirateur à prix CASSÉ

Nous commençons bien la semaine avec 5 offres à ne pas rater comme l'enceinte connectée Marshall Stanmore II, la caméra Xiaomi Mi Home 360, le PC portable Acer Aspire A517, le SSD Crucial P5 Plus 500 Go ou encore le robot aspirateur Xiaomi Mi Mop 2 Pro.

Commençons ce top 5 avec l’enceinte connectée Marshall Stanmore II qui est actuellement en promotion sur le site de Boulanger.

Elle est dotée du design emblématique de Marshall accompagné des dernières technologies. Par exemple, elle profite du Bluetooth 5.0 AptX permettant de bénéficier d’un son sans perte jusqu’à 10 mètres de portée. L’enceinte offre une puissance sonore de 50 W. Et enfin, l’enceinte possède aussi la fonction multi-utilisateur.

Sur le site de Boulanger, l’enceinte connectée Marshall Stanmore II est au prix de 219 € au lieu de 370 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home 360° qui est à prix réduit sur Amazon.

La caméra est accompagnée d’une base capable de pivoter à 360°. De plus, la caméra est capable de s’incliner à 45° vers le haut ou vers le bas. Cette dernière est dotée de capteurs infrarouges permettant d’enregistrer les images dans le noir jusqu’à 9m selon Xiaomi. Elle intègre aussi un capteur Full HD et un zoom numérique 16X mais aussi d’un micro.

Son intelligence artificielle détecte les mouvements afin d’automatiser l’alerte de l’utilisateur en cas d’intrusion. Elle est capable de distinguer un humain d’un chat ou d’un chien pour éviter d’envoyer des alertes inutiles.

Sur le site d’Amazon, la caméra de surveillance Xiaomi Mi Home 360° est au prix de 30 € au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec le PC portable Acer Aspire A517 qui profite aussi d’une réduction chez Amazon.

Il intègre un écran LCD 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 pixels. Il embarque le processeur Intel Core i7-1165G7 cadencé à 2,83 GHz avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD.

Du côté de la connectique, nous notons la présence d’un port HDMI, d’un port Ethernet et de quatre ports USB. Pour finir, le PC portable est aussi compatible avec le WiFi et le Bluetooth 5.0. Le système d’exploitation Windows 11 sera préinstallé.

Le PC portable Acer Aspire A517 est au prix réduit de 599 € au lieu de 899 € avec la livraison gratuite chez Amazon.



Passons au SSD Crucial P5 Plus 500 Go qui profite également d’une grosse réduction chez Amazon.

L’espace de stockage en SSD est de type NVMe PCIe en format M.2. Il vous offre une vitesse d’écriture de 3000 Mo/s pour une vitesse de lecture de 6600 Mo/s. Il affiche aussi un bon taux d’opération par seconde de 360 000 / 700 000 IOPS. Au niveau de la durée de vie, le Crucial P5 1 To possède une durée de vie très longue de 2 millions d’heures ou de 300 TBW. De plus, il est garanti 5 ans !

Sur Cdiscount, le SSD Crucial P5 Plus 500 Go est au prix de 73 € au lieu de 109 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec l’aspirateur Xiaomi Mi Mop 2 Pro qui profite d’une belle réduction sur Mi.com.

Il est doté d’une lavette à vibrations soniques (10 000 par minute) qui permet de déloger les taches tenaces plus facilement. Le Mop 2 Pro offre une puissance d’aspiration de 3000 Pa nécessaire au robot pour aspirer facilement de grandes particules de poussière et de déchets.

Il est équipé d’une batterie de grande capacité de 5200 mAh qui permet aisément de nettoyer 150m² sans devoir aller se recharger. Il est accompagné d’un réservoir à poussière de 570 ml et d’un réservoir d’eau de 250 ml. Pour finir, l’aspirateur robot s’associe avec l’application Xiaomi Home afin de consulter les cartes, de le programmer ou tout simplement de le contrôler.

Sur Mi.com, l’aspirateur Xiaomi Mi Mop 2 Pro est au prix de 299 € avec le code MAI50 au lieu de 449 € avec la livraison gratuite.



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme WinX DVD Ripper qui fête son 16e anniversaire avec des prix réduits et un cadeau ou encore l'opération Sony avec des prix CASSÉS sur des jeux et accessoires PS4 et PS5.