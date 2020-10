MARVEL's Avengers : où sont les joueurs ?

Marvel's Avengers s'annonçait comme un des jeux les plus attendus de l'année et pourtant le titre est désormais complètement déserté.

Marvel's Avengers avait soigné sa communication pour en faire le blockbuster sur PC et consoles à la rentrée cette année. Disney a mis tout son poids derrière le titre qui avait récolté un accueil favorable des critiques et réalisé des ventes assez bonnes dès son lancement.

Pourtant, un mois à peine après sa sortie le titre est désert. Une fois l'histoire en solo réalisée, peu de joueurs basculent sur le mode multi. Dans le meilleur des cas, on compte désormais 1000 à 1200 joueurs en ligne.

De fait, le matchmaking dépasse souvent les 30 minutes, faisant un peu plus fuir les joueurs... La situation est d'autant plus critique que Disney souhaitait transformer son titre en service en déployant des mises à jour régulières à l'image de Fortnite. Désormais, l'avenir du titre est plus qu'incertain d'autant que le cross plateforme n'est pas au rendez-vous pour permettre de rassembler les joueurs.

Après plusieurs mois de teasing et de communication, Marvel's Avengers pourrait finalement se présenter comme un gigantesque flop pour Square Enix.