Marvel's Avengers : Square Enix retourne sa veste et opte pour le Pay To Win

Quand l'appât du gain est plus fort que les promesses : Marvel's Avengers revient sur ses engagements et dégaine ses options Pay to Win.

C'est une triste nouvelle pour les joueurs de Marvel's Avengers : Square Enix est revenu sur ses promesses martelées lors de l'E3 2019 et dégaine ainsi des boosts d'XP contre de l'argent réel.

Vouloir dégager des revenus en proposant des éléments au sein de la boutique intégrée à un jeu vidéo est une chose, proposer des boosts qui permettent d'avantager les joueurs qui paient plutôt que ceux qui ne souhaitent pas débourser plus que le prix d'origine du jeu en est une autre.

C'est désormais une inquiétude sur la plupart des jeux, et souvent les éditeurs rassurent les joueurs à renfort de belles promesses... C'était le cas de Square Enix qui avait indiqué à de nombreuses reprises qu'il n'y aurait jamais de loot boxes aléatoires ou même de scénario Pay to Win sur le titre, l'éditeur garantissait que seuls des éléments cosmétiques seraient proposés, mais "rien qui ne demandera de sortir votre portefeuille pour avancer avec plus de facilité dans le titre".

Retournement de veste magistral : des consommables, accessibles uniquement via des crédits transformés depuis de l'argent réel viennent d'arriver sur le titre et permettent d'augmenter temporairement les gains d'XP mais également d'augmenter le nombre de ressources collectées. Un évident coup de pouce payant qui contredit les promesses réalisées en amont.

Depuis cette annonce, les messages de haine envers l'éditeur et le titre se multiplient sur la toile et on assiste à un début de review bombing et de bashing... Square Enix et Crystal Dynamics ne se sont pas encore exprimés sur la situation.