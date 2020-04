Masques grand public : La Poste lancera une plateforme d'e-commerce dès le 30 avril

Lors de la présentation devant l'Assemblé nationale de la stratégie de la France pour la sortie progressive du confinement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Premier ministre a assuré qu'à partir du 11 mai, il y aura " assez de masques dans le pays pour faire face aux besoins. "

#Déconfinement : le respect des gestes barrières et de mesures de distanciation physique prendra encore plus d’importance, auquel il conviendra d'ajouter le port du masque dans certaines situations. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 28, 2020

Il est ici aussi question des masques grand public dont le port est à présent recommandé. Dans cette optique, Édouard Philippe a notamment annoncé qu'à compter du 30 avril, une plateforme d'e-commerce sera mise en place par La Poste.

" Elle distribuera à ceux qui en ont besoin, chaque semaine, plusieurs millions de masques grand public. " La plateforme d'e-commerce de La Poste ne sera évidemment qu'un moyen parmi d'autres pour se procurer de tels masques.

En début de semaine, la secrétaire d'État à l'Économie a indiqué que fin avril, plus de 26 millions de masques grand public seront rendus disponibles chaque semaine. " Ce sont des masques en tissu, le plus souvent lavables et réutilisables. "

#COVID19 | Depuis le 30 mars, la mobilisation de l’#industrie textile ?? a déjà permis la production de plus de 41 millions de #masques grand public à la filtration garantie.

▶️Fin avril, plus de 26 millions de masques grand public seront rendus disponibles chaque semaine. pic.twitter.com/TgZMdeZUOy — Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher) April 27, 2020

Agnès Pannier-Runacher a souligné que ces masques grand public respectent les spécifications de l'Ansm (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) et de l'Afnor. " Ils filtrent au moins 70 % et jusqu'à plus de 90 % des particules de 3 microns et plus. "

Pour les fabricants de masques grand public, un logo spécifique et obligatoire signalera une filtration garantie et informera sur le nombre de lavages pour lesquels ils ont été testés (5, 10, 20 ou 30) afin de conserver leurs propriétés de filtration.

