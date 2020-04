Bon plan : le masque tout public Xiaomi Smartmi et le masque Rockbros à prix réduit !

Avec un déconfinement toujours prévu en France le 11 mai et la nécessité, si ce n’est l'obligation, de porter des masques dits grand public, nous avons décidé de vous présenter aujourd'hui un autre modèle de Xiaomi, le Smartmi.

Le Xiaomi Smartmi est un masque de protection grand public réutilisable et proposé à un prix largement plus réduit que son grand frère le Xiaomi Mijia Purely que nous avons présenté dernièrement.

Avant de décrire ce masque, signalons qu'il n'est pas "KN95" contrairement à ce qui est indiqué dans le titre chez Gearbest (l'équivalent chinois de la norme européenne FFP2, masques destinés aux seuls personnels de santé), mais qu'il s'agit bien uniquement d'un masque grand public classique, qui vous empêchera donc de propager le coronavirus si vous êtes infecté, mais ne permet en aucun cas de vous en protéger, comme tout masque grand public ou masque chirurgical d'ailleurs.



Le Smartmi est toutefois un masque grand public performant, car doté d'une technologie permettant de protéger des particules fines allant jusqu'à 2,5 PM et des bactéries jusqu'à 0,3 um. Pour une sécurité et un confort optimal, le Xiaomi Smartmi est en outre doté d'une petite ventilation avec filtre.

Le gros avantage de ce masque reste qu'il est lavable et donc réutilisable. Vous pourrez donc le porter lors de vos sorties (10 heures maximum recommandé) puis le passer à la machine pour le lendemain. Ce masque existe en deux tailles pour plus de compatibilité à votre morphologie, vous retrouverez donc les versions M et L, il est à noter que ce masque est déconseillé pour les enfants (trop grand).

Vous trouverez le Xiaomi Smartmi au prix réduit de 6 € avec la livraison à 2 €.

Pour ceux souhaitant une protection améliorée, le masque Rockbros est lui un véritable masque répondant à la norme KN95, l'équivalent en mieux de la norme FFP2 européenne et qui est donc plutôt à conseiller aux personnes ne pouvant se permettre sous aucune condition d'être infectées pas le coronavirus, notamment les personnes âgées, celles en surpoids ou atteintes de maladies (diabète, hypertension..). Ce dernier permet donc d'empêcher le coronavirus de vous infecter.

Pour rappel cette norme internationale traduit les propriétés physiques et caractéristiques du masque, et notamment sa capacité de filtration au niveau des particules. La principale retenue est le rendement du filtre à savoir sa capacité à réduire les concentrations d’aérosols particuliers dans l’air. Pour ce paramètre on a ainsi pour les 3 principales normes : N95 (USA) ≥ 95%, FFP2 (Europe) ≥ 94% et KN95 (Chine) ≥ 95%.



Ce masque est conçu pour s'adapter à la forme de votre visage pour ne pas laisser passer de fines particules. Il dispose d'une valve pour respirer plus facilement et il est également équipé d'un filtre spécifique pour lutter contre les virus, bactéries, fines particules, poussières, pollen, etc. Le masque Rockbros est réutilisable, vous pourrez le nettoyer complètement, filtre compris.



Remarque : une récente étude américaine d'un fabricant de masques a montré que seules deux techniques seraient efficaces pour le nettoyage des masques afin d'éliminer le coronavirus, à savoir 30 minutes au four à 70°C ou 10 minutes au-dessus de vapeurs d'eau bouillonnantes. Ceci est d'ailleurs aussi valable quelques soit les masques, autant donc prendre ces mesures tant que des directives précises au niveau de l'OMS ne nous seront pas communiquées.

Le masque Rockbros KN95 (équivalent FFP2) est disponible chez Gearbest à 8 € au lieu de 14 € et vous pourrez également acheter des filtres supplémentaires si vous préférez en changer régulièrement plutôt que de les laver.

Enfin, vous pourrez profiter de promotions sur d'autres masques :

