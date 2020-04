Bon plan : les smartphones Realme 6 et Samsung Galaxy A51 en promotion !

Le bon plan du jour concerne le dernier smartphone de Realme, le Realme 6, et le Samsung Galaxy A51 qui sont disponibles à prix réduit grâce à des offres promotionnelles exceptionnelles.

Le Realme 6 est équipé d'un écran FHD+ 6,5 pouces sur une dalle LCD avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Cet écran occupe 90,5 % de la surface totale du téléphone. L'appareil photo frontal peut réaliser des captures de 16 mégapixels qui se feront grâce à un poinçon situé sur la partie haute du téléphone.

A l'arrière du Realme, vous retrouverez un capteur principal de 64 Mégapixels couplé à un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur de profondeur en noir et blanc de 2 mégapixels et enfin une macro de 2 mégapixels.

Ce smartphone possède un SoC Helio G90T de MediaTek, très performant lorsqu'il est associé à 4 ou 8 Go de RAM en fonction du modèle, mais aussi 64 Go ou 128 Go d'espace de stockage. Le Realme 6 est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide jusqu'à 30 W.

Vous trouverez le Realme 6 à 199 € au lieu de 229 € chez Cdiscount grâce à une ODR de 30 € disponible ici. La demande de remboursement est disponible jusqu'au 15 mai 2020 et vous recevrez l'argent sous 14 jours après la commande.





Le Samsung Galaxy A51 dispose pour sa part d'un affichage 6,5 pouces FHD+ avec un oeillet centré au sommet de l'écran pour y installer son capteur photo avant de 32 megapixels. Il utilise un SoC Exynos 9611 avec 4 à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage.

Sa batterie de 4000 mAh avec charge 15 Watts offre une bonne autonomie. Au niveau photo, il est équipé d'un système de 4 capteurs photo réunis sur un socle rectangulaire axé sur un module principal de 48 megapixels couplé à un ultra grand angle (123 degrés) de 12 megapixels, un module de mesure de la profondeur de champ de 5 megapixels et enfin un autre module 5 megapixels pour la macrophotographie.

Le Samsung Galaxy A51 est actuellement proposé à 269 € au lieu de 299 € sur le service Acheter sur Google avec le code AVRIL1.

