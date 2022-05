May Day Sale : 72 heures de bons plans sur des vélos électriques, PC, imprimantes, drones, laser...

Pour le début du mois de mai, le site commerçant Geekbuying propose de très belles réductions sur son site, le tout accompagné de quatre bons de réduction :

4,76 € offerts dès 47,57 € avec le code 22SPRBF1

7,6 € offerts dès 48,52 € avec le code 2022LABOR

19 € offerts dès 285,4 € avec le code 22SPRBF2

47,57 € offerts dès 665,93 € avec le code 22SPRBF3

Vous pouvez consulter l'intégralité des offres sur la page dédiée chez Geekbuying.



Prenons par exemple le vélo électrique HIMO Z20 qui profite d'une très belle réduction pour l'occasion.

Ce dernier est doté d'un moteur qui affiche une puissance nominale de 250 W et qui permet d'avancer à une vitesse maximale de 25 km/h. Le vélo électrique peut supporter une charge de 100 kg maximum et vous avez la possibilité de choisir parmi 3 modes de vitesse : 10, 20, 25 km/h.

Le HIMO Z20 est équipé de deux roues de 20 pouces et intègre une batterie qui permet de rouler 80 km ou 50 km selon le mode de conduite choisi. De plus, nous notons la présence d'un écran LCD qui indique le niveau de batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués. Pour finir, ce vélo électrique est facilement transportable, car il a la possibilité de plier.

Sur Geekbuying, le vélo électrique Himo Z20 est au prix réduit de 814 € avec le code NNNZ20REAPR et une livraison rapide et gratuite depuis la Pologne.



Prenons un deuxième exemple avec le vélo électrique ELEGLIDE M1. Il est doté de deux roues de 26" et d'une structure en aluminium pesant au total 20,3 kg et capable de supporter un poids maximal de 100 kg. Au niveau de la roue avant, nous notons la présence d'amortisseur et à l'arrière, le vélo est équipé d'un dérailleur Shimano de 21 vitesses. Il possède aussi une lumière frontale et deux freins à disque.

De plus, il intègre un moteur d'une puissance de 250 W et de 5 vitesses contrôlées par un petit boitier (12, 16, 20, 23 et 25 km/h). Il est doté de trois modes d’utilisation : le pur électrique, le mode assistant et sans aucune assistance. Vous pouvez utiliser le mode Push qui permet de le faire rouler à 6 km/h lorsque l’on marche à côté de lui. Pour finir, une batterie amovible de 7,5 Ah offre au vélo une autonomie de 30 à 65 km et elle aura besoin de moins de 5 heures pour recharger le vélo.

Le vélo électrique ELEGLIDE M1 est au tarif de 600 € avec le code 6WMFJVUZ sur le site Geekbuying. La livraison est gratuite depuis la Pologne.



Et voici quelques bons plans en promotions sur le site Geekbuying :



Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site comme la chute du prix sur le très bon smartphone realme GT Master avec notre sélection (PC portable, TV...) ou encore Sosh qui lance deux nouveaux forfaits mobiles à partir de 6,99 € par mois !