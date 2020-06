Mediapro et TF1 font équipe pour une chaîne Téléfoot

L'arrivée du groupe média espagnol Mediapro - avec son principal actionnaire chinois Orient Hontai Capital - avait été la grosse surprise de l'attribution des droits de diffusion sur la Ligue 1 de football pour la période 2020-2024.

Aujourd'hui, Mediapro et le groupe TF1 annoncent un partenariat de quatre ans renouvelable et la création de la chaîne Téléfoot qui sera lancée à partir du mois d'août prochain. Elle est présentée comme la " nouvelle maison du football français. "

Cette chaîne proposera " en direct et en exclusivité " plus de 80 % des matchs de la Ligue 1, " dont les dix plus grandes affiches et le match du dimanche soir. " Elle diffusera également huit rencontres par journée de Ligue 2.

[MEDIAPRO] Le #partenariat s’articule autour de 3 #piliers fondamentaux :

• une licence de marque

• un partenariat éditorial et de production

• un partenariat de talents : @gregmargotton et @BixeLizarazu aux commentaires des 20 plus belles affiches de L1 pic.twitter.com/RlXUX69uDl — Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

Le duo Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu de TF1 assurera des commentaires. Le groupe TF1 produira un magazine dominical de la Ligue 1 diffusé sur la chaîne Téléfoot et des Téléfoot Vintage sur les meilleurs moment de l'histoire du football français.

Un communiqué souligne également la diffusion d'une quotidienne Téléfoot qui sera " une déclinaison digitale " du rendez-vous éponyme du dimanche sur TF1.

[PARTENARIAT] @MediaproFrance, nouvel acteur clé du #football FR et le @GroupeTF1 annoncent la signature d’un accord inédit?⚽️



A partir d’août 2020 pour la reprise du championnat, le foot français aura sa nouvelle maison : la chaîne @telefoot_TF1



⏩https://t.co/rX5ricnw70 pic.twitter.com/6BqQ8WWogA — Groupe TF1 (@GroupeTF1) June 2, 2020

Les modalités commerciales et moyens de distribution ne sont pas détaillés à ce stade. En début d'année, France Football avait rapporté le dépôt d'un dossier de Mediapro au Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le prix de 25 euros par mois avait été évoqué.

Rappelons que Iliad avait aussi remporté un lot pour des droits de diffusion de la Ligue 1 avec des extraits en quasi-direct sur tous les matchs et les droits magazines en vidéo à la demande. Free avait alors communiqué sur une future diffusion sur fixe et mobile des " buts, plus beaux arrêts et meilleurs moments de chaque match ", de même qu'un magazine pour le résumé des matchs.