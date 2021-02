Les médias sociaux attirent plus de 4,2 milliards d'utilisateurs

D'après des chiffres compilés par We Are Social et Hootsuite pour le rapport annuel Digital 2021, le nombre total d'utilisateurs sur les médias sociaux a connu sa plus forte augmentation ces trois dernières années.

Plus de 4,2 milliards de personnes dans le monde utilisent des médias sociaux, soit l'équivalent de plus de 53 % de la population mondiale. Avec 490 millions de nouveaux utilisateurs, la croissance annuelle a été supérieure à 13 %.

Le nombre total d'utilisateurs de médias sociaux y accédant via mobile est de 4,15 milliards, soit 98,8 %.



Le nombre moyen de comptes de médias sociaux par internaute est de 8,4. Le temps quotidien passé sur les médias sociaux reste stable par rapport à 2019 avec 2 heures et 25 minutes. Il est sensiblement plus élevé chez les 16-24 ans.



Facebook demeure la plateforme sociale la plus utilisée au monde avec 2,74 milliards d'utilisateurs actifs, devant YouTube à 2,291 milliards. Suivent trois plateformes dans le giron de Facebook avec WhatsApp (2 milliards), Messenger (1,3 milliard) et Instagram (1,221 milliard).