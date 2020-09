MediaTek Helio G95 : le SoC polyvalent pour le milieu de gamme 4G

S'il ne cherche pas à rivaliser avec Qualcomm sur le haut de gamme, le concepteur de puces mobiles MediaTek ne lâche rien sur le le milieu de gamme, son coeur d'activité.

Comme l'an dernier, il risposte aussitôt à l'annonce du SoC Snapdragon 732G par celle de son propre processeur mobile Helio G95, successeur du Helio G90. La cible est globalement la même : le segment des smartphones 4G de milieu de gamme avec de l'intelligence artificielle et des fonctions gaming à bord.

Et comme son concurrent, l'évolution est assez légère et consiste essentiellement en une optimisation du GPU qui passe à une cadence de 900 MHz (au lieu de 800 MHz précédemment) et une légère amélioration des performances du CPU.

On retrouve une configuration octocore avec 2 coeurs ARM Cortex A76 et 6 ARM Cortex-A55 cadencés à 2 GHz et un GPU ARM Mali-G76. L'ensemble continue de supporter de la RAM LPDDR4x et du stockage UFS 2.1 et gère des affichages jusqu'en FHD+ avec un rafraîchissement 90 Hz.

La technolgie MediaTek HyperEngine est toujours présente pour optimiser le gaming (adaptation du CPU et du GPU, maintien de la connexion entre WiFi et LTE...) tandis que la puce d'intelligence artificielle agit en coulisses pour améliorer le fonctionnement du smartphone, que ce soit pour l'autonomie, pour le choix des réglages des contenus vidéos en streaming / visioconférence ou ceux de la partie photo.

Les premiers smartphones équipés d'un SoC Helio G95 devraient rapidement faire leur apparition avant la fin de l'année.