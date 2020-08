Qualcomm Snapdragon 732G : l'évolution très légère du 730G

La série Snapdragon 700 possède un positionnement intermédiaire entre le haut de gamme (Snadragon 800) et le milieu de gamme (Snapdragon 600) et mise sur sa plate-forme d'intelligence artificielle et l'intégration d'une partie des fonctions gaming de l'environnement Snapdragon Elite Gaming pour tenter de faire la différence.

Après un SoC Snapdragon 730 / 730G lancé début 2019, le groupe Qualcomm dévoile son évolution avec le Snapdragon 732G venant occuper le même territoire des smartphones 4G de milieu de gamme aux fonctions avancées.

Les principales améliorations portent sur le passage à une cadence de 2,3 GHz des coeurs Kryo 470 Prime (au lieu de 2,2 GHz) toujours gravés en 8 nm et sur un GPU Adreno 618 aux performances de rendus améliorées.

Outre certaines fonctions gaming intégrées, le Snapdragon 732G profite toujours d'une plate-forme Qualcomm IA Engine de 4ème génération qui interviendra aussi bien pour la partie photo que pour optimiser l'autonomie des smartphones.

Le SoC est compatible 4G et présente un modem Snapdragon X15 similaire à celui du Snapdragon 730G. On le voit, les nouveautés sont minimes mais Qualcomm annonce déjà un partenariat avec la marque Poco qui sera donc la première à en bénéficier.

Il s'agira sans doute du Poco X3 dont la fiche technique a fuité ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il proposera un grand affichage 6,67 pouces FHD+ 120 Hz et un capteur photo principal de 64 megapixels (quatre capteurs à l'arrière), avec une batterie de 5160 mAh et une charge rapide 33W.