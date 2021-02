MediaTek M80 : le concepteur de modem 5G passe au mmWave

Alors que son concurrent Qualcomm a commercialisé d'emblée des modems 5G compatibles en bandes sub-6 GHz et mmWave, le groupe MediaTek a préféré privilégier une compatibilité uniquement en bande sub-6 GHz.

Peu d'opérateurs ayant déployé de la 5G en bande millimétrique jusqu'à présent, le choix était cohérent et évitait trop de complexité à la conception. Mais la 5G est maintenant sur les rails et va se développer rapidement, ce qui conduit la firme à s'adapter.

Elle annonce donc un composant MediaTek M80 qui devient son premier modem 5G compatible à la fois en sub-6 GHz et en bande millimétrique. Il fonctionne en 5G NSA et SA, supporte le Dual SIM, le DSS, l'agrégation de fréquences et les services voix en 5G (VoNR) et promet d'atteindre des débits de 7,67 Gbps en liaison descendante et 3,67 Gbps en liaison montante.

Montée en gamme

Il prendra la suite des modems M70 présents dans ses plates-formes Dimensity et pourra être utilisé dans des smartphones, PC, hotspots mobiles aussi bien que des routeurs et des box opérateurs.

On retrouve à bord les technologies 5G UltraSave d'économie d'énergie et un mode C-DRX laissant le modem alimenté en veille et prêt à être réactivé dans des délais très courts.

Le modem 5G MediaTek M80 va dans le sens de la montée en gamme du concepteur de puces mobiles qui, après avoir bien occupé les segments d'entrée et milieu de gamme, vise désormais plus haut.

MediaTek ne dit pas encore quand son nouveau modem sera intégré dans des smartphones mais il annonce l'avoir fait valider auprès des opérateurs sur une centaine de marchés.