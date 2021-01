Dimensity 1200 et 1100 : MediaTek vise les smartphones haut de gamme

Après s'être affermi en entrée et milieu de gamme, MediaTek remonte en gamme avec les SoC Dimensity 1200 et 1100 pour smartphones 5G.

Si le groupe Qualcomm est plus en vue dans nos contrées occidentales, le concepteur chinois de SoC mobiles MediaTek s'est bien implanté en Asie en ciblant les segments d'entrée et milieu de gamme, de nombreux acteurs locaux étant demandeurs pour ses solutions.

Désormais solide et renforcée par l'effondrement de Hisilicon, le partenaire de Huawei, la firme vise désormais plus haut et toujours avec l'aide de l'essor de la 5G. Sa gamme Dimensity de SoC mobiles 5G se renforce de deux nouveaux membres, les Dimensity 1200 et Dimensity 1100.

Ces nouveaux SoC ont l'avantage d'exploiter la dernière architecture ARM en date avec la présence de coeurs ARM Cortex-A78 et de profiter d'une gravure en 6 nm fournie par TSMC.

Si le Dimensity 1100 est octocore en 4 (2,6 GHz) + 4 (2 GHz), le Dimensity 1200 est en tri-cluster avec un coeur puissant grimpant à 3 GHz, 3 coeurs 2,6 GHz et 4 coeurs 2 GHz.

Pour la partie GPU, les deux SoC restent en revanche sur la génération précédente ARM Mali-G77 MC9, alors que les derniers Exynos de Samsung sont en ARM Mali-G78.

Appareil photo jusqu'à 200 MP, rafraîchissement 168 Hz

Les deux puces profitent d'une plate-forme d'intelligence artificielle APU 3.0 hexacore offrant 10% de performance en plus. Elle permet de gérer un capteur photo jusqu'à 200 megapixels (108 megapixels pour le Dimensity 1100) avec pilotage des réglages par IA.

Dimensity 1200 pourra aussi proposer un rafraîchissement d'écran allant jusqu'à 168 Hz, tandis que le Dimensity 1100 atteindra 144 Hz en Full HD+. En résolution QHD, les deux assurent 90 Hz.

Les nouvelles puces Dimensity gèrent enfin le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2. Le modem 5G intégré reste uniquement compatible sub-6 GHz mais offre toutes les options du moment : DSS, Dual SIM 5G, mode économique 5G UltraSave, VoNR...

Les premiers smartphones équipés de Dimensity 1200 et Dimensity 1100 arriveront dès le 1er et le 2ème trimestre 2021 avec les marques Xiaomi, Vivo, Oppo et Realme parmi les premières intéressées.