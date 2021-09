Processeurs mobiles : MediaTek accroît sa part de marché face à Qualcomm

Les livraisons de SoC pour smartphones ont très fortement augmenté au deuxième trimestre 2021, progressant de 31% par rapport à l'an dernier sous la poussée de la demande pour les smartphones 5G.

Cette situation a favorisé le concepteur de puces mobiles MediaTek qui se retrouve avec une part de marché record de 43%, alors qu'il était encore au coude à coude avec Qualcomm il y a un an, selon les données compilées par Counterpoint Research.

Avec un positionnement d'entrée / milieu de gamme en 5G et peu de problèmes d'approvisionnement (notamment en s'appuyant sur des noeuds de gravure moins fins que la concurrence), la firme a su consolider ses positions.

De son côté, Qualcomm a eu plus de problèmes logistiques à gérer, entre pénurie de composants et rendements de production limités, freinant la disponibilité de son SoC premium Snapdragon 888. En revanche, la firme de San Diego domine toujours dans la fourniture de modems 5G avec une part de marché de 55%, aidée aussi par sa présence dans les iPhone 12 d'Apple.

Elle a réagi en diversifiant ses fournisseurs et en confiant une partie de la production de ses puces à TSMC en plus de Samsung, ce qui devrait lui permettre de reprendre des parts de marché à MediaTek sur la fin de l'année, indiquent les analystes.

Au niveau des SoC, Samsung a perdu du terrain avec ses Exynos tandis que HiSilicon, qui produisait les SoC Kirin de Huawei, s'est effondré et ne représente plus que 3% du marché.

Il faudra sans doute compter de plus en plus dans les trimestres à venir avec le chinois Unisoc dont les livraisons de SoC ont doublé sur un an en remportant des contrats avec de gros acteurs comme Honor, Realme et Motorola (Lenovo).