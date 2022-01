WiFi 7 : MediaTek multiplie les démos, premiers produits en 2023

Le WiFi 6 commence à se retrouver dans les produits électroniques et sa variante WiFi 6E permettra de réduire les perturbations en s'ouvrant à la bande de fréquences 6 GHz.

Au-delà, c'est déjà le WiFi 7 qui se prépare avec de nouvelles avancées. Le protocole IEEE 802.11be élargira encore la bande passante en la faisant passer à 320 MHz cumulés tout en densifiant la quantité d'information portée sur les fréquences grâce à une modulation QAM plus avancée.

Les débits devraient ainsi plus que doubler par rapport au WiFi 6 tout en étant plus robuste face aux interférences d'autres réseaux à proximité. Le spécialiste des puces MediaTek fait partie des acteurs prêts à proposer des solutions WiFi 7 et les démonstrations se multiplient en attendant l'officialisation du standard et sa commercialisation.

Dans un communiqué, l'entreprise annonce avoir réalisé la première démonstration hors labo grâce à sa gamme WiFi 7 Filogic et indique être déjà en capacité de montrer à ses partenaires des communications sans fil entre deux équipements WiFi 7 qui apporteront des débits plus élevés et des temps de latence réduits.

Cette innovation sera particulièrement intéressante pour des usages impliquant de larges volumes de données, tant grand public que professionnels, notamment pour la réalité mixte, le cloud (dont le cloud gaming), les appels visio haute qualité en 4K ou le streaming 8K.

La solution WiFi 7 Filogic de MediaTek est déjà capable d'atteindre les débits maximum prévus par le protocole 802.11be en réalisant des agrégations de canaux (MLO ou Multi Link Operation) sur les différentes bandes de fréquences du WiFi.

Les premiers produits compatibles WiFi 7 sont attendus à partir de 2023, ce qui laisse encore du temps pour peaufiner les techniques et voir émerger des solutions concurrentes.