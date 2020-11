Les meilleures offres du jour à ne PAS manquer !

Le bon plan du jour concerne le Xiaomi Mi TV Stick pour profiter d'une multitude de contenus vidéo en streaming et VOD sur votre téléviseur. Ce dongle embarque un processeur quadcore ARM Cortex-A53 épaulé par 1 à 2 Go de RAM et 8 Go de stockage.

Il possède également une connectique micro-USB pour se charger. L'interface Android TV 9 est intégrée, tout comme le support de Google Assistant sur la télécommande pour un pilotage de l'interface par requêtes vocales ou encore la compatibilité avec les portails Netflix et Amazon Prime Video. Enfin, le dongle Xiaomi est compatible WiFi 5 et Bluetooth 4.2.

Le dongle Xiaomi Mi TV est actuellement à 36 € seulement chez Cdiscount au lieu de 40 €.



Mais vous pourrez également retrouver le routeur Wi-Fi de TP-Link qui propose une plus grande stabilité dans la connexion grâce à la nouvelle technologie Wi-Fi 6, votre connexion sera également plus rapide qu'avec le Wi-Fi 5, allant jusqu'à 1,5 Gbps. Vous pourrez connecter plusieurs appareils simultanément sur ce routeur. Le routeur WiFi Archer AX10 est affiché à 49 € chez Amazon au lieu de 74 € !





