Bon plan : toutes les TV en promotion du moment dont la Samsung QE55Q60T à seulement 700 €

L'automne est là depuis moins d'un mois, et les promotions continuent de tomber. Nous avons sélectionné pour vous une liste de téléviseurs en promotion pour préparer au mieux le marathon des films de Noël.

Dans de nombreux foyers français, la télévision est un objet incontournable pour profiter notamment de ses séries ou films préférés. Découvrez notre sélection des meilleures TV actuellement proposées à prix réduit.

Commençons par la Samsung QE55Q60T qui profite d'une réduction de 397 € sur Cdiscount.

La télévision dispose d'un écran QLED de 55 pouces avec une définition de 3840 x 2160 pixels. Grâce à la technologie Quantum HDR, chaque image est optimisée et permet de rendre chaque détail visible, quel que soit le niveau de luminosité. Elle profite aussi de l'Adaptive Sound qui analyse en temps réel le contenu audio de chaque scène pour optimiser le son et l'immersion.

Son design est ultra fin et aussi pourvu d'un rétroéclairage LED pour profite d'une meilleure immersion. On note la présence de 4 ports HDMI, de 2 ports USB, d'un port Ethernet et d'une sortie audio numérique. Comme toute TV connectée, vous profitez d'une interface dédiée pour profiter des services comme Netflix ou encore Disney+.

La télévision Samsung QE55Q60T est au prix réduit de 700 € au lieu de 1098 € sur le site de Cdiscount avec la livraison gratuite.



Vous trouverez également ci-dessous notre sélection de TV en promotion sur le Net :



24"



CHiQ 24" à 118 € au lieu de 140 € avec le coupon CMCH16 (Rakuten)





40"

CHiQ L40H7N à 260 € au lieu de 280 € avec le coupon CMCH20 (Rakuten)





42"

NPG 42 à 339 € au lieu de 364 € (Rueducommerce)





43"

50"

55"

58"

Samsung QE58Q60T à 859 € au lieu de 949 € (Rueducommerce)





65"

70"

Philips 70PUS7555 à 722 € au lieu de 1359 € (Cdiscount)

