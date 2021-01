Samsung 970 EVO Plus

La gamme 970 EVO de Samsung offre des vitesses excellentes, et la meilleure fiabilité de sa catégorie dotée de la nouvelle technologie V-NAND, le nouveau contrôleur Phoenix et de la technologie Intelligente TurboWrite, le Samsung 970 EVO Plus cherche à améliorer l'expérience gaming et l'édition graphique en 4K et 3D.



Inutile de chercher plus loin, Samsung domine largement le domaine des SSD depuis des années, et ce dans toutes les gammes y compris la EVO. Un excellent choix quelque que soit le modèle, vous pourrez acheter les yeux fermés le 970 EVO Plus.

Côté format, le Samsung 970 EVO Plus utilise le format NVMe M.2 2280.

Il propose une capacité de stockage comprise entre 256 Go et 2 To.

Le produit est garanti 5 ans et utilise une mémoire flash de type TLC.

Il dispose d'une interface PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3 qui procure des vitesses maximales haut de gamme lecture / écriture avec des maximums de 3500 / 3300 Mo par seconde et un IOPS en lecture / écriture aléatoire maximum allant jusqu'à 600K / 550K. A recommander sans hésiter.