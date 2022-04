Mercedes-Benz Vision EQXX : le véhicule électrique avec 1000 kilomètres d'autonomie

Mercedes-Benz démontre les capacités des véhicules électriques en ayant réalisé un parcours entre Alpes Suisses et Cassis de plus de 1000 km sans recharge avec le concept Vision EQXX.

Si les véhicules électriques peuvent être séduisants pour leur absence d'émission de gaz polluants, leur puissance instantanée et leur couple puissant, un des freins à l'adoption porte sur l'autonomie.

Certains véhicules permettent déjà de parcourir des distances proches de celles des véhicules thermiques mais il y a toute une culture de la conduite électrique à acquérir pour véritablement pouvoir en tirer parti et les exemples d'expériences frustrantes ne sont pas rares quand il s'agit de parcourir plusieurs centaines de kilomètres (style de conduite, borne de charge, température ambiante...).

Néanmoins, les technologies progressent et le constructeur Mercedes-Benz a voulu démontrer qu'il est déjà possible de parcourir de grandes distances avec les technologies actuelles ou proches de l'être.

Il a ainsi fait rouler son concept Mercedes-Benz Vision EQXX entre les Alpes Suisses et la ville de Cassis en passant par le nord de l'Italie et Monaco, soit plus de 1000 km réalisés sur une seule charge de la batterie.

L'idée était de faire circuler le véhicule en conditions réelles, qu'il s'agisse du trafic ou des conditions météo, avec différents types de routes et jusqu'aux autoroutes avec une vitesse maximale de 140 km/h en Allemagne ou proche des limitations de vitesses dans les autres pays traversés.

Le concept Vision EQXX comprend de nombreuses innovations matérielles comme logicielles et un coefficient aérodynamique très bas, ainsi que des pneus spéciaux pour limiter les effets de frottement.

Pour parcourir les plus de 1000 km, il a fallu l'énergie de la batterie mais aussi celle de récupération obtenue dans les descentes qui permet une recharge légère issue de l'énergie du freinage.

Le véhicule embarque en outre un toit composé de 117 panneaux solaires alimentant la batterie 12 Volt nécessaire au fonctionnement du système de bord et dont l'énergie n'est donc pas prise sur la batterie principale.

Le système de motorisation électrique du Vision EQXX est fortement optimisé pour une efficacité maximale, de l'ordre de 95%, associé à une batterie à forte densité énergétique.

Dans ces conditions et avec cet ensemble de technologies, le Mercedes-Benz Vision EQXX a fini son parcours avec une batterie offrant encore 15% de charge, soit 140 km d'autonomie et avec une puissance nécessaire de seulement 8,7 KWh / 100 km, au terme d'un parcours de 1008 km bouclé en 12h avec une vitesse moyenne de 87 km/h.